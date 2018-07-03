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В Барнауле «Жигуль» провалился под асфальт

Сегодня, 10:03

После длительных проливных дождей в Барнауле опять начинают разрушаться дороги. Для этой местности это уже привычно.

После последних ливней дорога опять начала разрушаться. Так, на одной из дорог «Жигуль» провалился передним колесом в глубокую яму и теперь не может оттуда выбраться. Движение на улицах затруднено, образовываются пробки. Передвигаться опасно, поэтому всех автомобилистов призывают быть аккуратнее на дорогах.

На склоне реки Обь произошел оползень, причем у новой набережной. Грунт сполз вместе с газоном. Сильно пострадала плитка, выложенная в парках. Местные жители надеются, что власти в ближайшем будущем приведут дороги в порядок. Но есть ли в этом смысл, если на весь июль также передали многочисленные грозы и дожди?

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