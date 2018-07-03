«Свихнувшаяся» заправка предлагала воронежцам бензин по 23 рубля

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В соцсетях обсуждают одну из заправочных станций, которая предлагала воронежцам бензин марки АИ-95 по 23 рубля. Такой ценник изрядно повеселил горожан, но и расстроил одновременно.

Накануне в интернете появилась фотография воронежской АЗС, на которой запечатлено табло заправочной станции. Судя по снимку, на ней стоимость бензина АИ-95 составляет 23,70 рубля. Дизтопливо заправка «раздавала» по 3,5 рубля за литр. АИ-92 на воронежской заправке продавали по обычной цене в 41 рубль.

Вероятно, на заправочной станции произошел какой-то сбой. Однако это не помешало воронежцам посмеяться над ситуацией. Горожане шутя писали в комментариях под фотографией, что это «свихнувшаяся» заправка и что нужно срочно езжать закупать топливо впрок. Один из пользователей соцсетей попросил заказать ему 500 литров бензина АИ-95. Другой горожанин написал: «Очень щедрая промоакция». Также имели место комментарии в духе: «Надо сразу цистерну покупать», «сейчас весь город съедется на эту заправку» и так далее.