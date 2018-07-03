VistaNews.ru


«Свихнувшаяся» заправка предлагала воронежцам бензин по 23 рубля

Сегодня, 09:57

В соцсетях обсуждают одну из заправочных станций, которая предлагала воронежцам бензин марки АИ-95 по 23 рубля. Такой ценник изрядно повеселил горожан, но и расстроил одновременно.

Накануне в интернете появилась фотография воронежской АЗС, на которой запечатлено табло заправочной станции. Судя по снимку, на ней стоимость бензина АИ-95 составляет 23,70 рубля. Дизтопливо заправка «раздавала» по 3,5 рубля за литр. АИ-92 на воронежской заправке продавали по обычной цене в 41 рубль.

Вероятно, на заправочной станции произошел какой-то сбой. Однако это не помешало воронежцам посмеяться над ситуацией. Горожане шутя писали в комментариях под фотографией, что это «свихнувшаяся» заправка и что нужно срочно езжать закупать топливо впрок. Один из пользователей соцсетей попросил заказать ему 500 литров бензина АИ-95. Другой горожанин написал: «Очень щедрая промоакция». Также имели место комментарии в духе: «Надо сразу цистерну покупать», «сейчас весь город съедется на эту заправку» и так далее.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Стоимость бензина в Кировской области перевалила за 50 рублей

В Омской области неожиданно подешевело дизельное топливо

Воронежцам показали дешевый бензин в Абхазии

Главное за неделю

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного позже станет известно о месте и дате прощания с...

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

Рекомендуем