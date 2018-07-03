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Новый электромобиль Kia Niro поступит в продажу зимой

Сегодня, 22:00

Южнокорейская компания KIA запустит серийное производство кроссовера Niro EV, работающего на электротяге. Автомобиль поступит в продажу уже грядущей зимой.

Концептуальный KIA Niro EV впервые показали публике в январе текущего года в рамках выставки потребительской электроники CES. Главной особенностью прототипа была новая системы для общения с другими участниками дорожного движения. Так, на табло, разместившемся на месте решётки радиатора, водитель может оставить любое сообщение. Пока неизвестно, будет ли серийный вариант предлагаться с подобной технологией.

Известно, что новый электрокар получит аккумулятор ёмкостью 39,2 кВт/ч, с ним автомобиль сможет проехать на одном заряде до 240 км. Помимо этого, кроссовер будет доступен в исполнении, запас хода которого достигает 380 км.

 

Силовая установка KIA Niro EV может выдавать 201 лошадиную силу. Автомобиль тратит на разгон до 100 км/ч 9,3 с, а его максимальная скорость составляет 210 км/ч. Предположительно автопроизводитель раскроет цены на новинку в ближайшие месяцы, электрокар будет продаваться и в России.

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