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Омичей испугал таинственный белый порошок на автомобилях

Сегодня, 09:07

В Омском микрорайоне Ясная поляна на машинах появился загадочный белый порошок. Даже спустя восемь часов специалистам не удалось разгадать его происхождение.

 

Жительница Омска Юлия сфотографировала свой автомобиль, покрытый таинственным белым порошком, после чего поделилась снимком в соцсетях. По её словам, выпадению странных «осадков» предшествовало появление неприятного запаха. Примечательно, что омичка накануне помыла свою машину.

«Вчера около 23:00 в Ясной Поляне сильно воняло, со стороны свалки были клубы дыма», – написала под снимком Юлия. Девушку возмутило, что горожанам приходится этим дышать.

Отметим, что это не единственная жалоба на белый налёт на автомобилях и вонь. Пресс-служба Минприроды НГС.ОМСК проинформировала, что в центр экологического мониторинга поступило ещё четыре сообщения о порошке неизвестного происхождения. Таинственный белый порошок на автомобилях испугал омичей.

В Минприроды заявили, что пока нет ни одного варианта, что могло быть его источником. На месте продолжают работать специалисты государственно-экологического надзора, результаты исследования будут объявлены позднее.

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