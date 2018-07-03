«АвтоВАЗ» переведет новый внедорожник LADA 4X4 на бензин АИ-92

Сегодня, 08:26

Обновленный внедорожник будет представлен уже в рамках Московского автосалона. «Нива» порадует россиян возможностью ездить на бензине марки АИ-92 и буксировать прицепы.

«АвтоВАЗ» готовит для новой LADA 4X4 расширенный список оснащения, а также изменения в салоне и технической части. Отечественный внедорожник получит 1,7-литровый мотор мощностью в 83 лошадиные силы, работающий на 92-м бензине. Судя по ОТТС для LADA 4X4, которое недавно было зарегистрировано в базе Росстандарта, автомобиль сможет буксировать прицепы.

Теперь и трехдверный, и пятидверный внедорожники будут иметь возможность тянуть прицеп с тормозной системой весом в 600 кг и без тормозной системы весом в 300 кг. Все остальные подробности о новой LADA 4X4 станут известны во время презентации.