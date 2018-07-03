Озвучены рублёвые цены на кроссовер Infiniti QX50 нового поколения

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Российские дилеры Infiniti уже вовсю принимают заказы на кроссовер QX50 последнего поколения, однако официальные цены для РФ стали известны только сейчас. Модель предлагается в четырёх вариантах исполнения.

Пока россияне могут купить новый Infiniti QX50 только с 2,0-литровым бензиновым турбодвигателем VC-Turbo, который был дефорсирован для РФ до 249 л. с. В паре с мотором работает вариатор XTronic, привод – исключительно полный.

Уже в базовой комплектации Pure, которую оценили от 2 799 000 рублей, автомобиль оснащается круиз-контроль, система доступа без ключа, восемь подушек безопасности, обогрев зеркал и нижней части лобового стекла, светодиодной оптикой и другими опциями.

Модификация Luxe отличается наличием тонировки, панорамной крыши, рейлингов, климат-контроля на три зоны и матовых алюминиевых вставок. За такой автомобиль просят уже 2 900 000 рублей.

Список оснащения кроссовера Infiniti QX50 Sensory стоимостью 3 500 000 рублей дополнили парковочный ассистент, система кругового обзора, удалённый запуск мотора, аудиосистема Bose Premium Sound System, а также память настроек руля, передних кресел и зеркал.

«Топовый» вариант Autograph порадует дизайнерским пакетом Island White, предусматривающим трёхцветное оформление салона. Стоимость такой версии достигает 3 960 000 рублей.