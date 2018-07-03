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Mini Clubman и Countryman получили новую КПП с двумя «мокрыми» сцеплениями

Сегодня, 12:30

В декабре прошлого года состоялась презентация новой роботизированной КПП Mini Steptronic с двумя «мокрыми» сцеплениями, которая должна заменить классическую АКПП. Новинку получили хэтчбэки и кабриолеты бренда, а теперь вариатор получили Mini Clubman и Countryman.

Особенностью КПП Mini Steptronic является рычаг, который возвращается в исходное положение и оснащен тремя режимами «Движение», «Нейтральный» и «Реверс». Кроме того вариатор получит спортивный режим с ручным переключением передач и способность подстраиваться под дорогу с помощью GPS: переключает или удерживает передачу.

Бензиновые версии универсала и кроссовера Mini Clubman и Mini Countryman получили в оснащение инновационную роботизированную коробку передач компании. Также в рамках обновления клиенты получают фильтр твёрдых частиц, благодаря котором модели соответствуют экостандарту Евро-6d-TEMP.

Обновленные Mini Clubman и Countryman оснастили системой автономного управления светом, а для универсала можно дополнительно приобрести мультимедийный комплекс на 8.8 дюймов и аудиосистему Harman Kardon.

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