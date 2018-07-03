Ведущий инженер Tesla Даг Филд покинул компанию

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В понедельник, 2 июля поступило сообщение об увольнении ведущего инженера компании Tesla. Сотрудники подтвердили, что Даг Филд больше не работает в их компании.

Известно, что вице-президент по инженерной работе ушел в долгосрочный отпуск еще в мае. К своим обязанностям он должен был приступить через шесть недель, но в компании он так и не появился. Причина ухода Дага Филда не ясна, одна в компании заверили, что он готов продвигаться и дальше.

За последние два года уход инженера стал самой значимой потерей компании. Даг Филд работал в Tesla с 2003 года. Именно благодаря его разработкам была упрощена конструкция автомобиля Model 3, что помогло снизить расходы на сборку, а это, в свою очередь, повлекло к снижению конечной стоимости самого автомобиля.

Уже выпускают по 5 тысяч таких машин в неделю. Компания старается повысить этот показатель до 6 тысяч и надеется, что уход Дага Филда никак не повлияет на это.