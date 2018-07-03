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Футбольный тюнинг: В Воронеже болельщики «занизили» морковную LADA

Сегодня, 07:09

Автомобиль поразил горожан не только необычным окрасом кузова, но и уникальным «тюнингом», который, по мнению горожан, организовали ей местные футбольные болельщики.

Накануне в Воронеже возле кинотеатра на улице Комиссаржевской был замечен необычный автомобиль. Яркая LADA морковного цвета привлекла внимание горожан. Воронежцы сфотографировали интересный отечественный автомобиль и выложили снимки в сеть.

В интернете предположили, что морковная LADA, устав от радости за выход сборной России в четверть финала Чемпионата миру по футболу, просто «прилегла» отдохнуть в центре Воронежа.

Также горожане отметили, что, скорее всего, такой футбольный тюнинг машина получила не просто так. Предполагается, что морковную LADA «занизили» футбольные болельщики, которые в порыве радости за российскую сборку прыгали на ней.

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