СП Pirelli и «Ростех» запускают в Кирове производство новых шин

Сегодня, 20:14

В России заработает крупнейший завод по производству шин компании Pirelli. Это станет возможным благодаря проекту «Трансформация», который она реализует вместе с корпорацией «Ростех». В его рамках будет модернизировано СП «Киров Тайр».

«Трансформация» позволит наладить в Кирове производство более крупных покрышек Pirelli, чем те, что выпускаются на СП в данное в время. Модернизированные мощности должны быть запущены до 2021 года. На обновление предприятия уйдет не менее 3 млрд рублей.

Изначально на СП наладят выпуск покрышек размерностью 17 дюймов. До 2019 года кировская площадка намерена выпустить не менее миллиона шин. Такой показатель сделает предприятие сделает крупнейшим заводом Pirelli, и одним из самых авторитетных игроков на глобальном рынке. Позже на СП организуют производство 16-дюймовых покрышек.

Проект «Трансформация» важен как для его сторон, так и для региона. Кировская область получит дополнительные рабочие места и отчисления в бюджет.

«Киров Тайр» выпускает покрышки для базовых LADA Vesta и X-Ray, УАЗ «Патриот» и Chevrolet Niva. Также предприятие производит шины для «GM-АВТОВАЗ», Volkswagen, Skoda, Renault и KIA. Половина выпускаемых на СП колес отправляется на экспорт.