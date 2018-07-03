В Воронеже 14-летняя школьница попала под колёса иномарки во дворе дома

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Вечером 1 июля в одном из воронежских дворов на улице 9 Января состоялось ДТП с участием легкового автомобиля марки Toyota. Его водитель допустил наезд на 14-летнюю девочку. Сообщение о происшествии приняла система-112.

По данным системы, в воскресенье, 1 июля, около 21:00 во дворе дома №278 на улице 9 Января передвигался легковой автомобиль Toyota, который по неустановленной причине сбил 14-летнюю школьницу. Девочка была госпитализирована в ближайшую больницу, причём скорую помощь для неё вызвали очевидцы аварии, а не автомобилист.

Медики сообщают, что жизнь школьницы вне опасности, но она сломала ногу. Стражам порядка предстоит установить виновника ДТП, а также выяснить все подробности происшествия, на данный момент ведётся проверка.