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В Воронеже 14-летняя школьница попала под колёса иномарки во дворе дома

Сегодня, 04:39

Вечером 1 июля в одном из воронежских дворов на улице 9 Января состоялось ДТП с участием легкового автомобиля марки Toyota. Его водитель допустил наезд на 14-летнюю девочку. Сообщение о происшествии приняла система-112.

По данным системы, в воскресенье, 1 июля, около 21:00 во дворе дома №278 на улице 9 Января передвигался легковой автомобиль Toyota, который по неустановленной причине сбил 14-летнюю школьницу. Девочка была госпитализирована в ближайшую больницу, причём скорую помощь для неё вызвали очевидцы аварии, а не автомобилист.

Медики сообщают, что жизнь школьницы вне опасности, но она сломала ногу. Стражам порядка предстоит установить виновника ДТП, а также выяснить все подробности происшествия, на данный момент ведётся проверка.

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