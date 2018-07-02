Движение по центральной части Мызинского моста перекроют с 9 июля

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На Мызинском мосту с 9 июля стартуют ремонтные работы, который продлятся до 3 ноября. В это время движение по центральной части переправы будет ограничено, информирует ЦОДД Нижнего Новгорода.

Пока будет длиться ремонт, автомобилистам оставят только по одной полосе вместо трёх для передвижения в оба направления. Водителей просят внимательно следить за дорожными знаками на мосту.

Ремонт подразумевает восстановление проезжей части, а в следующем году планируется заняться ремонтом пешеходной части, а также заменой фонарей и ограждения. В общей сложности на эти цели потратят 408 500 000 рублей, выделенный из бюджета области и города. За выполнение восстановительный работ будет отвечать фирма «Ремонт тоннелей и мостов».

Стоит напомнить, что 31 января этого года повредился деформационных шов на Мызинском мосту, вследствие чего движение на нём частично было перекрыто до 6 февраля.