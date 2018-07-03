Хот-хэтч Honda Civic Type R установил рекорд Сильвестоуна

Сегодня, 06:00

«Горячему» хэтчбеку Honda Civic Type R удалось проехать за рекордное время среди серийных переднеприводных моделей британский трек Сильверстоун. Японскому автомобилю понадобилось на это 2 минуты и 31,32 секунды.

За рулём хот-хэтча находился Мэтт Нил, который трижды побеждал в британском кузовном чемпионате BTCC. По словам гонщика, ему понравилось, что Honda Civic Type R стабильно ведёт себя на поворотах даже на высоких скоростях. Этого удалось добиться за счёт модернизации подвески и аэродинамического обвеса модели.

Ранее автомобиль установил рекорд на трассе Спа-Франкоршам в Бельгии. Хэтчбек преодолел круг за 2 минуты 53,72 секунды. Помимо этого, он стал рекордсменом среди моделей с передним приводом на треке Маньи-Кур во Франции и на легендарной «Северной петле» Нюрбургринга. Время прохождения последней трассы составило 7 минут 43,8 секунды.

Напомним, «заряженный» Honda Civic Type R приводится в движение 4-цилиндровым турбированным мотором объёмом 2,0 л, который генерирует 320 лошадиных сил при 400 Нм. В тандеме с двигателем трудится 6-скоростная «механика». На разгон до 100 км/ч с нуля хэтчбеку нужно 5,7 с, его предельная отметка на спидометре – 272 км/ч.