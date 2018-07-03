Средний возраст владельцев Hyundai Solaris составляет 35 лет

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Отечественные эксперты узнали, каков средний возраст приверженца автомобилей марки Hyundai в России. Для этого аналитиками с 2015 по 2018 годы проводился масштабный опрос, затронувший 163 тысячи человек возрастом 18-65 лет.

В качестве самой «молодежной» модели Hyundai в России признан Solaris. Чаще всего ее в РФ покупают автомобилисты возрастом 35 лет. Аналогичный результат выявлен у модели Elantra. Седан Sonata в стране чаще всего покупают 36-летние клиенты.

Более взрослы автомобилисты в России предпочитают кроссоверы марки Hyundai. Средний возраст покупателя модели Creta в РФ составляет 40 лет. Для паркетников Tucson и Santa Fe этот показатель составляет 41 год.

В целом, чаще всего автомобили марки Hyundai в России покупают автомобилисты возрастом 37 лет. Это немного больше, чем общероссийский результат среди всех машин.

Ранее аналогичное исследование затронуло модели американской марки Ford. Самой «молодежной» моделью бренда в России признана Fiesta. Средний возраст ее приверженца в стране составляет 34 года. Модель Focus отличилась результатом в 35 лет. Mondeo чаще всего покупают 36-летние россияне. Кроссовер Explorer привлекает 39-летних покупателей, а паркетник Kuga популярен у 40-летних автомобилистов.