Новый Volkswagen Beetle превратится в четырехдверный электрокар

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Основой для следующей генерации Volkswagen Beetle послужит та же платформа, на которой строятся машины линейки I.D. За счет этого новинка станет задне- или полноприводной, получит просторный салон и останется при классической внешности.

Следующая генерация Volkswagen Beetle может стать четырехдверным электрокаром. Такие данные озвучил сайт Autocar, ссылаясь на своих информаторов.

Главным дизайнером Volkswagen Клаусом Бишоффом уже сделаны первые скетчи нового Beetle. Машина нарисована в духе электрокаров линейки I.D. Появится она или нет, будет решено в ближайшие 2-3 года, после того, как на конвейер станут модели нового электрического семейства.

В случае одобрения модели Volkswagen Beetle в формате электрокара, она будет спроектирована на модульной платформе MEB, которая создавалась специально под «зеленые» модели. Данное шасси позволит сделать «Жука» более просторным в салоне, оснастить его задним или полным приводом, а также сохранить его классический облик.

Машины линейки I.D. пойдут на конвейер в 2020 году. Изначально будет продаваться компактный хэтчбек, вслед за которым на рынок отправятся паркетник, минивэн, и, возможно, флагманский седан. Уже к 2025 году модельный ряд электрокаров Volkswagen может насчитывать более 20 автомобилей.