В Брянске хотят запустить электронную систему оплаты проезда в транспорте

Сегодня, 16:34

Власти Брянской области обсудили возможность введения автоматизированной системы оплаты проезда в городском транспорте. Соответствующий вопрос поднимался на совещании при губернаторе Александре Богомазе.

По словам губернатора, новая система оплаты в брянском общественном транспорте должна заработать с начала следующего года. При этом уже 1 ноября 2018 года планируется начать постепенный переход на электронную систему. Об этом сообщает Игорь Чубчиков, и. о. начальника отдела по транспорту администрации города.

На сегодняшний день ведётся подготовка конкурсной документации, что необходимо, чтобы выбрать уполномоченную организацию, которая займётся обслуживанием новой системы оплаты проезда.

Для оплаты проезда планируется использовать бесконтактную смарт-карту, которая может функционировать в качестве абонемента и/или электронного кошелька. Пополнить баланс на кошельке или продлить срок абонемента пассажиры смогут на борту транспорта, в специальных точках продажи или через киоски с самообслуживанием. Уточняется, что данную программу не планируется финансировать из бюджета.