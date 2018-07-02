SAIC рассекретил новый кроссовер MG HS

Сегодня, 19:00

Китайский бренд MG принадлежит автоконцерну SAIC, который рассекретил новый серийный кроссовер компании. Официальная презентация внедорожника MG HS должна состояться до конца лета.

Согласно полученным снимкам MG HS построен на базе концептуального X-motion, который представили на автосалоне в Пекине в апреле, однако серийный кроссовер получил ряд уникальных элементов.

Паркетник MG HS обзавелся другими ходовыми огнями, доработанными корпусами боковых зеркал, модифицированными колесными дисками и панорамной крышей. Также от концепта кроссовер отличают обычные ручки дверей, который были скрытыми, и цифровая панель приборов.

MG HS получил следующие размеры: длина – 4 574 мм, ширина – 1 876 мм, высота – 1 664 мм, колесная база – 2 720 мм. Под капотом расположились 1,5 и 2,0-литровые турбодвигатели производительностью в 169 и 231 л. с. В качестве трансмиссии предложат «механику» на шесть ступеней, а также вариаторы на шесть и семь скоростей. Модель будут предлагать в Китае и Европе в переднее и полноприводном исполнении.