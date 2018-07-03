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Пикап Mercedes-Benz X-Class тюнеры оснастили деталями от Maybach

Сегодня, 03:00

Тюнеры из Carlex Design подготовили роскошный вариант исполнения Mercedes-Benz X-Class, получивший имя Yachting Edition. Такой пикап отличается карбоновыми кузовными элементами и деталями от Mercedes-Maybach S650.

Ателье Carlex создало боди-кит для Mercedes-Benz X-Class, в который вошли 15 компонентов: бампера, накладка на капот, спойлер, рамки задних фар, колёсные арки и т. д. Для отделки интерьера автомобиля была использована кожа Nappa Porzellan аналогичный материал применялся в салоне последнего Mercedes-Maybach. Кроме того, особый пикап может похвастаться наличием в салоне алькантары и дерева экзотических пород.

X-Class также получил колёсные диски и радиаторную решётку от кабриолета Mercedes-Maybach S650. Кузов эксклюзивного автомобиля покрасили в шоколадно-коричневый и кремовый оттенки. Стоимость Mercedes-Benz X-Class Yachting Edition ориентировочно составит 105 000 евро (около 7 700 000 рублей).

 

 

 

 

Отмечается, что тираж автомобиля будет ограничен. До этого Carlex Design предложил для Mercedes-Benz X-Class «городскую» и внедорожную модификацию. Напомним, компания Mercedes-Benz собирается выпустить новую версию X-Class, которую оснастят V8.

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