В России ужесточат наказание за ДТП в нетрезвом состоянии

Сегодня, 15:09

Правозащитник Марат Аманлиев обратился к Кабмину России с предложением ужесточить наказание за совершение пьяных ДТП с тяжкими последствиями.

Президент общества защиты прав граждан «Коллективная защита» просит в своем обращении внести изменения в соответствующие статьи Уголовного кодекса. Ведь запрет на управление автомобилем в нетрезвом состоянии всем хорошо известен и прописан в ПДД, поэтому, как считает адвокат, факт, когда выпивший человек садится за руль, является сознательным нарушением закона. Поэтому он предлагает ужесточить наказания, предусмотренные статьей 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Пьяным виновникам ДТП с тяжкими последствиями предлагается установить наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 20 лет. Предлагается считать такие преступления умышленными.

Автоэксперт Антон Чуйкин поддержал мнение, что пьяное ДТП никак нельзя считать преступлением, совершенным по неосторожности.

Координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов заявил, что прежде, чем так ужесточат ответственность, нужно вначале установить градацию опьянения водителя, а также допустимый порог употребления алкоголя. Такой допустимый уровень содержания алкоголя в крови существует во многих европейских странах.

Эксперт «Ассамблеи автомобилистов», журналист Андрей Осипов, не согласен с Маратом Аманлиевым. Он считает, что львиная доля ДТП со смертельным исходом происходит по вине нарушения скоростного режима и состояния дорожного полотна.