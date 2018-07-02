Новые авто в России вновь подорожали

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Автопроизводители продолжают менять свои прайсы в России. «АВТОСТАТ» проинформировал, что во второй половине июня ценники на машины изменились у 13 компаний, предлагающих свою продукцию в РФ.

Некоторые компании пересмотрели прайсы только на кроссоверы и внедорожники. К примеру, на 1,1-1,5% выросла стоимость модели Chevrolet Tahoe. Также в России на 2,1-2,6% вырос в цене Cadillac Escalade. Последняя модель не подорожала в сборках Luxury и Luxury ESV.

Китайская компания Zotye добавила в России к цене кроссовера T600 2,2-2,4%. Это коснулось версии автомобиля с 1,5-литровым 149-сильным агрегатом. Компания УАЗ добавила 3,6% стоимости внедорожнику «Хантер» в версии «Классик» с блокировкой дифференциала.

Кроссовер Volkswagen не подорожали в России, однако немцы нарастили на 4,9-5% стоимость пикапа Amarok. Также на 0,1-3,9% подорожала модель VW Caddy как с обычной, так и с удлиненной колесной базой.

Напомним, в мае в России было зафиксировано подорожание сразу у 23 производителей, продающих автомобили. В их список вошли KIA, Jaguar Land Rover, Suzuki, Honda и Haval.

Ранее стало известно, что средневзвешенный ценник новой легковушки в России за январь-май текущего гола вырос почти на 4% до 1,38 млн рублей. В Москве данный показатель составляет 1,91 млн рублей. В Петербурге зафиксирована цена в 1,63 млн рублей.