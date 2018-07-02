VistaNews.ru


Российский завод Hyundai увеличил объемы производства

Сегодня, 14:28

Петербургское предприятие южнокорейской компании Hyundai сообщило о росте объемов производства. На заводе положительный тренд объясняют стабильным спросом на продукцию площадки.

За первое полугодие текущего года с конвейера предприятия Hyundai Motor в Санкт-Петербурге сошли 121,3 тысячи автомобилей. В счет взяты машины марок Hyundai и. Данный результат выше прошлогоднего за аналогичный период на 6,6%.

Корейцы сообщили, что повышение объемов выпуска машин Hyundai и KIA в Петербурге связано с эффективной организацией производственных процессов. С начала года, на предприятии скорость работы конвейера увеличилась с 43 до 44 автомобилей в час. Это значит, что при работе в три смены завод может выпускать примерно 950 транспортных средств. Такой показатель делает площадку вторым крупнейшим автозаводом в стране.

На петербуржской площадке Hyundai трижды на два часа останавливалась работа, чтобы сотрудники могли посмотреть футбол и поболеть за свою сборную на ЧМ-2018. На время игр на предприятии транслировались матчи с участием национальной сборной. Уточним, что остановки конвейера ради футбола никоим образом не повлияло производственный план завода.

 

 

В течение минувшего года петербуржская площадка Hyundai выпустила 233,5 тысячи машин марок Hyundai и KIA. Это на 13% больше, чем в 2016 году. За нынешний год завод намерен поднять результат до 235 тысяч автомобилей.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Производство автомобилей в Санкт-Петербурге выросло на четверть

Завод Hyundai в Петербурге выпустил 1,5-миллионный автомобиль

Петербургский завод Hyundai за первый квартал нараститл производство на 10%

Главное за неделю

В Японии отчетливо сняли на видео реальный НЛО

Гуманоиды наступают на жителей Земли по всем континентам через порталы....

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Ученые нашли спасение от червей-паразитов для миллионов людей

В настоящее время около 25-30% людей инфицированы минимум одним видом...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

«Это не тренировка»: В США перехватили сигнал к началу ядерной войны

Страшный и апокалипсический сценарий начал воплощаться в ночь на среду, когда в...

Рекомендуем