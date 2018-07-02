Российский завод Hyundai увеличил объемы производства

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Петербургское предприятие южнокорейской компании Hyundai сообщило о росте объемов производства. На заводе положительный тренд объясняют стабильным спросом на продукцию площадки.

За первое полугодие текущего года с конвейера предприятия Hyundai Motor в Санкт-Петербурге сошли 121,3 тысячи автомобилей. В счет взяты машины марок Hyundai и. Данный результат выше прошлогоднего за аналогичный период на 6,6%.

Корейцы сообщили, что повышение объемов выпуска машин Hyundai и KIA в Петербурге связано с эффективной организацией производственных процессов. С начала года, на предприятии скорость работы конвейера увеличилась с 43 до 44 автомобилей в час. Это значит, что при работе в три смены завод может выпускать примерно 950 транспортных средств. Такой показатель делает площадку вторым крупнейшим автозаводом в стране.

На петербуржской площадке Hyundai трижды на два часа останавливалась работа, чтобы сотрудники могли посмотреть футбол и поболеть за свою сборную на ЧМ-2018. На время игр на предприятии транслировались матчи с участием национальной сборной. Уточним, что остановки конвейера ради футбола никоим образом не повлияло производственный план завода.

В течение минувшего года петербуржская площадка Hyundai выпустила 233,5 тысячи машин марок Hyundai и KIA. Это на 13% больше, чем в 2016 году. За нынешний год завод намерен поднять результат до 235 тысяч автомобилей.