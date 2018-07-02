Новый Range Rover Evoque "засветился" на тестах на Нюрбургринге

Сегодня, 14:26

Компания Land Rover приступила к дорожным тестам второго поколения Range Rover Evoque. Видео с тестов кроссовера на трассе в Нюрбургринге было опубликовано на YouTube-канале Motor1.

Судя по кадрам, новый Range Rover Evoque будет превосходить предшественника по габаритам, благодаря чему в салоне станет больше свободного места. В плане дизайна модель получит ряд общих черт с Velar, а также обновлёнными Range Rover и Range Rover Sport.

Новинку сконструируют на доработанной платформе D8. Кроссовер можно будет купить как с передним, так и с полным приводом. Кроме того, новый Range Rover Evoque будет доступен с гибридной установкой, состоящей из 3-цилиндрового бензинового турбоагрегата объёмом 1,5 л, электродвигателя и 48-вольтной электрической архитектуры.

Скорее всего, второе поколение Range Rover Evoque прекратят выпускать в трёхдверном кузове, так как такая версия пользовалась низким спросом. При этом модель сохранит пятидверную версию и кузов кабриолет. Производство нового кроссовера должно начаться уже в 2019 году.