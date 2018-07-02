VistaNews.ru


Реальный НЛО засняли на видеорегистратор автомобиля

Сегодня, 14:28

Инопланетный корабль появился в небе посреди дня. Видео с НЛО напугало пользователей сети.

Вчера, 1 июля, на страницах зарубежных СМИ появился видеоролик с реальным НЛО. Летательный аппарат засняли на видеорегистратор автомобиля в США. На видео видно, как машина спокойно движется по трассе, но в какой-то момент в небе появляется неопознанный летающий объект.

Видеорегистратор заснял, как НЛО нависал над шоссе в течении нескольких секунд. Это испугало пользователей соцсети. Уфологи пришли к заключению, что летательный объект был довольно крупным и имел классическую тарелкообразную форму.

На видеохостинге YouTube на канале UFOmania - The truth is out there, где был опубликован ролик, разразилась дискуссия по поводу увиденного. Комментаторы начали спорить друг с другом о происхождении летательного аппарата. Одни были уверены, что это очередное доказательство существования пришельцев и их прибытия на Землю.

Другие же не были убеждены в том, что это инопланетный корабль. Многие отметили, что расстояние от автомобиля до самого объекта было слишком большим, чтобы быть уверенным в его инопланетном происхождении. Также многие пользователи отметили, что музыка, наложенная на видео, портит впечатления от просмотра.

Случаи видеофиксации НЛО на видеорегистратор автомобиля не редкость в настоящее время. Многие водители становятся случайными свидетелями прибытия на Землю инопланетян. Так, на днях в США очевидцы засняли еще один НЛО прямо из салона машины.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Мексике очевидцы сняли на видео мерцающий НЛО

Составлен ТОП-5 НЛО, заснятых на видеорегистратор авто

Екатеринбуржец снял на видео суперболид в небе

Главное за неделю

В Японии отчетливо сняли на видео реальный НЛО

Гуманоиды наступают на жителей Земли по всем континентам через порталы....

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Ученые нашли спасение от червей-паразитов для миллионов людей

В настоящее время около 25-30% людей инфицированы минимум одним видом...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

«Это не тренировка»: В США перехватили сигнал к началу ядерной войны

Страшный и апокалипсический сценарий начал воплощаться в ночь на среду, когда в...

Рекомендуем