Реальный НЛО засняли на видеорегистратор автомобиля

Сегодня, 14:28

Инопланетный корабль появился в небе посреди дня. Видео с НЛО напугало пользователей сети.

Вчера, 1 июля, на страницах зарубежных СМИ появился видеоролик с реальным НЛО. Летательный аппарат засняли на видеорегистратор автомобиля в США. На видео видно, как машина спокойно движется по трассе, но в какой-то момент в небе появляется неопознанный летающий объект.

Видеорегистратор заснял, как НЛО нависал над шоссе в течении нескольких секунд. Это испугало пользователей соцсети. Уфологи пришли к заключению, что летательный объект был довольно крупным и имел классическую тарелкообразную форму.

На видеохостинге YouTube на канале UFOmania - The truth is out there, где был опубликован ролик, разразилась дискуссия по поводу увиденного. Комментаторы начали спорить друг с другом о происхождении летательного аппарата. Одни были уверены, что это очередное доказательство существования пришельцев и их прибытия на Землю.

Другие же не были убеждены в том, что это инопланетный корабль. Многие отметили, что расстояние от автомобиля до самого объекта было слишком большим, чтобы быть уверенным в его инопланетном происхождении. Также многие пользователи отметили, что музыка, наложенная на видео, портит впечатления от просмотра.

Случаи видеофиксации НЛО на видеорегистратор автомобиля не редкость в настоящее время. Многие водители становятся случайными свидетелями прибытия на Землю инопланетян. Так, на днях в США очевидцы засняли еще один НЛО прямо из салона машины.