Под Воронежем появилась "пунктирная" дорога из-за недовольных жителей

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В городе Семилуки Воронежской области недовольные жители помешали рабочим уложить асфальт. В итоге в городе появилась «пунктирная» дорога.

В соцсетях появился снимок дороги на улице Голикова, на котором можно увидеть, что свежеуложенный асфальт пересекает земляная насыть. По словам жительницы Семилук Ирины, поделившейся фото, старое полотно осталось около домов №10-11. Их жильцы изначально выступали против новой дороги.

Дело в том, что улица идёт под уклоном, из-за чего около заборов этих домов постоянно появлялись лужи. После того, как местная администрация распорядилась сделать кольца для сливной ямы, недовольные жильцы на время успокоились.

Когда дорожники приехали класть асфальт, они предложили проложить дорогу на полметра ближе в дому напротив, но рабочие отказались, рассказали очевидцы. После этого жильцы препятствовали укладке нового асфальта, ложась под рабочую машину.