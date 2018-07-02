Составлен ТОП-10 продаваемых автомобилей на Дальнем Востоке

Сегодня, 15:11

Автоэксперты составили список самых продаваемых автомобилей Дальнего Востока. Расследование проводило аналитическое агентство «АВТОСТАТ».

Проанализировав продажи автомобилей за первые пять месяцев этого года, эксперты назвали 10 самых продаваемых моделей Дальнего Востока. Так, на первом месте оказалась Toyota Land Cruiser Prado. Ее продажи составили 408 автомобилей, а это на 59% больше, чем за так же отрезок времени в прошлом году.

На второе место опустилась Toyota RAV4. Ее продажи упали на 17%. В этом году уже продали 371 автомобиль. Третье место занял Hyundai Creta. Распродав 324 автомобиля, его продажи увеличились в 2,2 раза. На четвертом месте оказался УАЗ «Патриот», избавившись от 320 автомобилей. Пятерку лидеров замыкает Toyota Land Cruiser, реализовав 267 автомобилей.

Во второй пятерке оказались Nissan Terrano, Nissan X-Trail, Lexus RX, Toyota Fortuner и Lexus LX. Их продажи также существенно возросли.