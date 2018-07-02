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Воронежец станцевал на крыше Lexus с российским флагом

Сегодня, 13:21

Воронежцы устроили безумное празднование на проспекте Революции в честь победы сборной России над испанцами. Одной из местных жительниц удалось снять танцы болельщика на премиальном автомобиле марки Lexus.

Жительница Воронежа Ксения запечатлела на видео танцы футбольного фаната, который взобрался на крышу машины Lexus и стал размахивать российским флагом. На кадрах не видно, остались ли какие-то повреждения на автомобиле от подобного испытания, однако владельцу машины такое в любом случае не понравится.
На ролик попали и другие болельщики, устроившие массовое шествие в центре города. Они также плясали, свистели, сигналили и скандировали «Россия».


Автор видео в комментарии под ним призналась, что не особо любит футбол, но у неё наворачивались слёзы от атмосферы на улицах города.
«Все радуются, обнимаются, поют песни. Россия сегодня долго не уснет!» - написала Ксения.

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