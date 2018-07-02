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Выяснили, сколько готовы уступать россияне при продаже своего автомобиля

Сегодня, 17:40

В аналитическом агентстве «АВТОСТАТ» провели новый опрос. На этот раз выясняли готовы ли россияне сделать скидку при продаже своего автомобиля.

Опрос проходил в телефонном режиме. Автовладельцев спрашивали за сколько бы они продали свой автомобиль и могли бы они сделать скидку. 77,1% опрошенных ответили, что готовы торговаться, 20,6% сказало, чтоне готовы предоставлять скидку, а 2,3% от ответа воздержались.

Большинство готово сделать скидку в 5,9%. Меньше всего скинуть в цене хотят владельцы автомобиле, стоимость которые составляет от 700 000 до 1 000 000 рублей – 3,7%. Держатели автомобилей премиальных и массовых марок готовы уступить 5,7% и 6,1% соответственно.

Проанализировав результаты, агентство пришло к выводу, что размер скидки также зависит от бренда автомобилей. Так, владельцы Nissan готовы сделать скидку аж до 10,5%. На втором месте  стоит Chevrolet с показателем в 9,1%, а замыкает тройку лидеров Mitsubishi (8,4%).

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