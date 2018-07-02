MG Cars выпустит спортивный электрокар к 2020 году

Вчера, 23:00

Британская марка MG Cars намерена до 2020 года представить спортивный электрокар. Автомобиль будет основан на новой платформе и, возможно, будет похож на концепт E-Motion.

Напомним, MG Cars является возрожденным китайцами британским брендом. С 2000 года он принадлежит компании Nanjing Automobile. Марка продает стильные модели с ДВС, но пока не реализовывает полностью электрический транспорт. По сути, MG Cars предлагает китайские машины под своим именем, однако теперь она намерена вернуться к созданию спортивных автомобилей, еще и в формате электрокаров.

По некоторым данным, электрический спорткар MG Cars получит двухмоторную компоновку и систему полного привода. По размерам автомобиль будет сопоставим Mazda MX-5, но будет тяжелее японской модели из-за использования аккумуляторов. Машина получит высокий ценники, а еще британцы намерены использовать в ней премиальные материалы отделки салона, что сделает ее еще дороже.

Британцы официально заявили о намерении строить двухдверный спортивный электрокар. Разработчики создадут для транспортного средство совершенно новое шасси. О внешности автомобиля вовсе нет подробностей, однако можно предполагать, что новинка будет похожа на концептуальную модель MG E-Motion. Стильный шоу-кар выполнен в духе современных машин Jaguar.