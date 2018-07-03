Sorento назвали самым возрастным автомобилем KIA

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«АВТОСТАТ» после проведения опроса сделало заявление, что KIA Sorento является самым возрастным автомобилем. Опрос проводился среди всех автовладельцев KIA.

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проводило исследование с 2015 по 2018 гг. в нем принимали участие все владельцы автомобилей KIA возрастом от 18 до 65 лет. Исследование проводилось на основе 165 тысяч поступивших анкет.

У моделей Rio, Cerato, Ceed и Optima, согласно опросу, большинство владельцев возраста 35 лет, у KIA Sportage – 38, а у автомобиля KIA Soul еще на год старше – 39 лет. Старше всего владельцы у KIA Sorento. Средний показатель у этого автомобиля равен 40 годам.

Если проанализировать возраст всех держателей автомобилей KIA независимо от модели, то выходит 36 лет. Точно такой же показатель и по России. Важно отметить, что в исследовании принимали участие только те модели KIA, количество заявок на которые составляет не менее 100 единиц.