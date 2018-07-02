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Бюджетный KIA Sportage продается лучше нового Hyundai ix35 и Creta

Сегодня, 11:03

Жители России все чаще покупают кроссовер KIA Sportage, и он по продажам уже обошел модели Hyundai ix35 и Creta. Последняя на протяжении нескольких месяцев занимала место бестселлера на рынке SUV в РФ.

Продажи бюджетной версии кроссовера KIA Sportage в России в мае составили 7,6 тысячи машин. Модель Hyundai Сreta в прошлом месяце отличилась результатом в 7,3 тысячи реализованных паркетников. Модель ix35 россияне приобрели тиражом в 5,9 тысячи единиц.

Обновленная бюджетная версия кроссовера KIA Sportage в России появилась два месяца назад. Основой для новинки послужила платформа предыдущей вариации паркетника, предлагавшейся в стране с 2010 по 2015 годы.

Кроссовер KIA Sportage оснащается атмосферной силовой установкой 2.0, производительность которой составляется 161 л.с. Она комплектуется шестиступенчатыми МКПП и АКПП. Полным приводом модель не оснащается.

 

 

Для базового KIA Sportage 2019 предусмотрены ABS, EBD, передние эйрбэги, кондиционер, штатная информационно-развлекательная установка, система стабилизации. Для «топовых» версий кроссовера предусмотрены кожаный салон, панорамный люк с электроприводом, климатическая установка, камера кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы отслеживания слепых зон, предотвращения столкновений и распознавания дорожных знаков.

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