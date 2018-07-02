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В воронежском дворе сгорели три иномарки после матча Россия-Испания

Сегодня, 10:55

В ночь на 2 июня после победного матча России против Испании в Воронеже загорелись три машины, припаркованные во дворах. Происшествие случилось около дома №8 по улице Циолковского, передают очевидцы.

Сообщение о пожаре было получено дежурным МЧС в 23:35, на место выехали два пожарных отделения. Пожарные потушили огонь к 03:00, отчитали в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Очевидцы сняли пожар на видеоролик и разместили его в соцсетях. Свидетели отметили, что первым загорелся Jeep Grand Cherokee, стоявший на газоне, после чего огонь перешёл на ещё две машины. В итоге внедорожник сгорел полностью, минивэну Toyota Ipsum пламя повредило дверь и салон, а Volkswagen Polo – задний бампер и багажный отсек.

 

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют, почему произошло возгорание. Некоторые воронежцы связывают инцидент с массовыми гуляниями футбольных болельщиков, которые бурно отмечали победу российской сборной.

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