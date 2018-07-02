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ВАС разработала автомобиль, поглощающий углекислый газ

Сегодня, 12:50

Британская  Briggs Automotive Company рассказала о своей новинке. Ее новый автомобиль может поглощать больше углекислого газа, чем выделяет.

Уникальный автомобиль расчитан на одного человека. Его вес очень мал, за счет этого выброс вредный веществ минимален. Во время разработки Briggs Automotive Company тесно сотрудничала с Poseidon Foundation, именно благодаря этой организации удалось создать этот «климатически положительный» автомобиль.

Изначально автомобиль будет выпускаться на ливерпульском заводе. ВАС уже давно занимается разработками автомобилей, которые бы производили как можно меньше выбросов. Также она собирается и дальше сотрудничать с Poseidon Foundation, чтобы создать еще больше подобных новинок.

Мэр Ливерпуля впечатлен работой компании и всячески поддерживает ее. Он надеется, что благодаря ее автомобилям количество углекислого газа в атмосфере снизится на 35% уже к 2020 году.

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