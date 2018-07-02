За июнь по Крымскому мосту проехало почти полмиллиона автомобилей

Сегодня, 15:05

Согласно подсчётам инфоцентра «Крымский мост», за предыдущий месяц эту переправу в оба направления пересекли приблизительно 460 000 транспортных средств, из них 5 400 единиц пришлось на рейсовые и заказные автобусы.

В сторону Крыма по мосту за июнь нынешнего года проехало 247 000 автомобилей, а к Тамани 210 000 машин. Интенсивность трафика за сутки в среднем составила 15 800 авто. С момента старта движения Крымский мост пересекли более 671 000 транспортных средств.

На таманском берегу ведут дежурство семь дорожных автомобилей, четыре машины дорожного мастера, по два эвакуатора, способные транспортировать «легковушки» и автобусы. Помимо этого, на мосту дежурят авто групп быстрого реагирования.

Напомним, на автодороге с четырьмя полосами на Крымском мосту разрешили движение 16 мая нынешнего года. По трассе категории 1 Б, способной пропустить до 40 000 авто в сутки, можно ехать со скоростью не более 90 км/ч, останавливаться на ней нельзя.