Во Владивостоке грузовик на Окатовой снёс пять иномарок

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Массовое ДТП с пострадавшими произошло во Владивостоке утром 2 июля. Подробностями инцидента, а также фотографиями с места происшествия поделилась группа «Экипажи ДПС» в соцсети Instagram.

Пять иномарок были протаранены грузовиком на спуске с улицы Окатовая в сторону Радиоприбора. У транспортного средства отказали тормоза, и оно на полном ходу прямо на светофоре врезалось в машины Toyota Prius, Nissan Juke, RAV4, Nissan Sunny и Suzuki Swift.

По словам свидетелей аварии, в ней имеются пострадавшие. Также по снимкам с места ДТП можно заметить, что повреждения получили и машины. Так, у кроссовера Nissan Juke вовсе разорвало боковую часть кузова. Сейчас на месте аварии находятся медики и полиция.

Ситуацию в Воронеже прокомментировал один из пользователей интернета. Под новостью о массовом ДТП он написал: «Тормоза отказали потому, что водитель не умеет управлять большегрузом с полным кузовом металла на протяженном спуске». Что именно стало причиной инцидента, пока не ясно. Это предстоит выяснить стражам порядка, разбирательство уже начато.