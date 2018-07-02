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В Башкирии будут ремонтировать дороги по новым технологиям

Сегодня, 13:22

Поступило сообщение, что в Башкирии будут проводиться работы по обновлению дорог. Работы будут проводиться на трассах, общая протяженность участков составляет 168 километров.

При ремонте будет использоваться инновационный материал, разработанный в России, который называется СПАС. Он создан по аналогии с американским Superpave.

Работы будут проводиться на трассе М-7 (65,5 километров), М-5 (64 км), оренбургской трассе (39 км), а также на Западном обходе Уфы.  Новый асфальт разрабатывают индивидуально для каждой трассы, с учетом климатических условий и нагрузок. Эксперты сообщают, что такие «умные» дороги прослужат на 20-30% дольше.

Работы планируется закончить до сентября-октября. Во время работ движение на этих трассах будет ограничено.

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