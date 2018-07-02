В Воронеже полиция усмиряла фаната дубинками за танец на "бобике"

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Россия снова отличилась победой на ЧМ-2018, одержав верх над испанцами. Радостное событие настолько раззадорило болельщиков в Воронеже, что один из них решил станцевать на полицейском «бобике», за что был сильно избит стражами порядка.

Вечером 1 июля, после матча России с Испанией, жители Воронежа решили отпраздновать победу национальной сборной по футболу, однако на проспекте Революции произошли беспорядки. Накануне в интернете появился видеоролик, в котором видно, что один из фанатов взбирается на полицейский «УАЗ», и начинает на нем скакать.

После «победного танца» болельщик спрыгнул с машины на асфальт, где его уже ждали полицейские. Стражи порядка изрядно поколотили весельчака дубинками, и его дальнейшая судьба неизвестна.

Публика неоднозначно отреагировала на избиение фаната полицейскими. Некоторые пользователи интернета поддержали стражей порядка. Другие считают, что применение грубой силы в отношении болельщика было необязательным, и его можно было просто доставить в отделение для дальнейшего разбирательства.

Жители Воронежа рассказали, что изначально фанаты купались в фонтанах на Советской площади, а когда их выключили, болельщики отправились на проспект Революции. Некоторые гуляющие выбегали на проезжую часть, чем мешали нормальному дорожному движению. По словам горожан, избитого полицейскими фаната не забирали в отделение.