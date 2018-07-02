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Озвучен прайс на кроссовер Mitsubishi Pajero 2019

Сегодня, 09:27

Японцы отправили в продажу кроссовер Mitsubishi Pajero 2019 модельного года. Первым рынком для обновленного вседорожника стал Китай. В КНР машина предложена в четырех комплектациях.

Кроссовер Mitsubishi Pajero 2019 получил модернизированную решетку радиатора, которая сливается с воздухозаборником на переднем бампере. На задних огнях автомобиля появились хромированные накладки. Также новинка получила наклейки с названием машины на двери и крылья.

Для обновленного Mitsubishi Pajero уже в базовом исполнении предусмотрен информационно-развлекательный комплекс, поддерживающий голосовые команды. Система оснащена увеличенным тачскрином и беспроводным зарядным устройством для гаджетов.

Моторный отсек кроссовера Mitsubishi Pajero 2019 занимает атмосферная силовая установка 3.0 производительностью 174 л.с. и 255 Нм крутящего момента. Двигатель комплектуется 5-АКПП и полным приводом.

Mitsubishi Pajero 2019 оснащается климатической установкой, камерой кругового обзора, панорамным люком с электрическим приводом, адаптивным круиз-контролем и системой предотвращения столкновений. Также для машины предусмотрен кожаный салон.

 

 

Стандартный Mitsubishi Pajero 2019 предлагается в Китае за 349 800 юаней (3 314 000 рублей). Максимальная комплектация вседорожника обойдется клиенту в 399 800 юаней (3 788 000 рублей).

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