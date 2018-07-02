Эксперты поделились советами, как не стать жертвами автоворов

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Жертвой автоворов может стать как владелец дорогой иномарки, так и владелец бюджетного и подержанного автомобиля. Поэтому эксперты дали несколько советов, как можно себя обезопасить.

Для начала, никогда не оставляйте свой автомобиль в темных и нелюдных местах. Если нет возможности воспользоваться гаражом или автостоянкой, лучше ставить автомобиль на хорошо освещаемое место. Тогда воры будут обходить такую машину стороной.

Всегда необходимо проверять, чтобы были закрыты все окна и двери. Даже самая маленькая щель в незакрытом окне может подтолкнуть злоумышленника на преступление. Открыть такой автомобиль ему не составит никакого труда.

Оставлять ценные вещи в автомобиле, а тем более на видном месте, категорически запрещено. Желающие поживиться чем-то ценным всегда найдутся. И им даже не нужно возиться со вскрытием автомобиля. Они могут просто разбить стекло.

Никогда не стоит забывать о сигнализации. И тут уж лучше не скупиться, так как в дешевых моделях часто отсутствуют функции, которые могут спасти автомобиль.

И последний совет – проверять надежность гаража или стоянки. Если машина стоит в гараже, то нужно убедиться, что он закрывается хорошо: не просто навесной замок на внешней стороне, а лучше установить новый с внутренней. Если же речь идет об автостоянке, то необходимо проверить, несет ли она ответственность за сохранность автомобиля. Если же нет, лучше поискать другой, более надежный вариант.