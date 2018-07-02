Воронежцы восхищены Range Rover с миллионным тюнингом

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На парковке около частного дома в Воронеже заметили премиальный Range Rover с доработками, которые обошлись его владельцу в несколько миллионов. Снимки машины попали в соцсети и привели в восторг многих автолюбителей.

Полноразмерный внедорожник Range Rover с полным приводом получил полностью пересмотренный обвес, увеличенные диски и колёса, а также более низкий клиренс, благодаря чему автомобиль стал выглядеть спортивнее. По мнению горожан, столь шикарный тюнинг влетел в копеечку. «Это шедевр, думаю в тюнинг вложили, как в цену авто, зато эксклюзив», «Тут даже одним миллионом не обошлись, выглядит, конечно, шикарно», – отметили воронежцы. В целом воронежцы оказались восхищены внедорожником.

Отметим, что новый британский Range Rover в России стоит не менее 5 700 000 рублей. Прибавить к этому стоит и миллионный тюнинг. Люксовый флагманский внедорожник производится с 1970 года, к настоящему моменту модель сменила уже четыре поколения.