McLaren не планирует выпускать автомобили дешевле 200 000 долларов

Сегодня, 08:14

Британская автокомпания McLaren поделилась своими планами на будущее. Согласно сделанному заявлению, спорткары дешевле 200 тысяч американских долларов выпускаться не будут.

Это заявление подтвердил глава североамериканского подразделения компании Тони Джозеф. Он сообщил, что действительно в планах развития McLaren производство дешевых автомобилей не предусмотрено.

Также McLaren заявила, что не собирается конкурировать с итальянским внедорожником Lamborghini Urus. Компания перестала укреплять свои позиции на мировом рынке.

Продажи автомобилей компании существенно падают. Так, если в прошлом году Ferrari реализовала 8398 автомобилей, то McLaren – 3340 единиц. И чем дальше, тем больше будет разрыв.