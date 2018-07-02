На зло АЗС: Эксперт рассказал, как можно экономить топливо

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Игорь Мухин, эксперт по автомобилям и лучший сотрудник одной из СТО Владивостока, рассказал, как можно экономить на бензине. Особенно остро эта проблема стала после майского «скачка» цен.

Специалист считает, что отказываться от автомобилей не нужно, можно лишь придерживаться несколько простых правил, которые помогут расходовать топливо экономнее. Ну, во-первых, необходимо убрать из автомобиля все лишнее. Ведь лишние 80-100 килограмм «съедают» по 0,5 литра на 100 километров. Поэтому лучше провести генеральную уборку салона и убрать от туда все не нужное. Также, если поездки на автомобили совершаются только в пределах города, и водитель никуда не выезжает, можно смело убрать из авто запасное колесо, так как оно весит около 20 килограмм, а в случае прокола колеса, можно легко добраться до ближайшей СТО, ведь сейчас в городах их очень много.

Если автомобиль стоит на месте и никуда не едет, желательно выключать мотор. Если этого не делать, бензин все равно будет расходоваться, даже если и не сильно, но все равно будет. Поэтому дольше 5-10 минут простаивать с включенным мотором не стоит.

Также следует отказаться от резких стартов, они приводят к повышенному расходу топлива, где-то на 3-5 литров. Не стоит забывать о давлении в шинах: они не должны быть ни перекаченными, ни недокаченными. Накачка шин должна соответствовать автомобилю по техническим параметрам.

Чтобы сэкономить лишние 2-3 литра топливо, следует отказаться от кондиционера и радио.