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Новый BMW M2 Competition стал доступен для россиян

Сегодня, 04:00

В РФ стартовали предзаказы на «заряженное» купе BMW M2 Competition. С сегодняшнего дня новинка будет доступна в автосалонах российских дилеров.

Новый BMW M2 Competition оснастили более производительным двигателем и перенастроенной подвеской. Экстерьер и интерьер новинки подверглись некоторым переменам. В задней части нового автомобиля изображен логотип модели, а бампер у новинки стал больше.

В подкапотном пространстве нового BMW M2 Competition разместился 6-цилиндровый мотор семейства M TwinPower Turbo, генерирующий 410 лошадиных сил. Агрегат работает в тандеме с 6-секционной МКПП или 7-диапазонным «роботом» с двойным сцеплением. Первую «сотню» новый BMW M2 Competition за 4,2 секунды при максимальной скорости в 250 км/ч.

 

 

Цветовая гамма кузова новинки представлена такими оттенками, как «Серебристый Хоккенхайм» и «Оранжевый Закат». Стандартное исполнение нового BMW M2 Competition обойдется россиянам от 4 290 000 рублей. Дополнительно россияне смогут приобрести пакет доработок M Special за 260 000 рублей. Он предусматривает внедрение электрических регулировок кресел, беспроводную зарядку мобильных устройств и аудиосистему Hi-Fi Harman Kardon.

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