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В Воронеже сняли на видео авто с "крышесносными" басами

Сегодня, 18:12

Один из жителей Воронежа Vova Alenikhev опубликовали видео, на котором у девушки стают волосы дыбом от басов в автомобиле, на своем канале в соцсети YouTube. Стереосистема автомобиля настолько сильна, что способна поднять волосы пассажира.

Недавно в Воронеже прошел фестиваль по автозвуку, к которому и была переоборудована машина. Стереосистема машины выдавала такой звук, что волосы девушки, которая сидела в авто, становились дыбом.

Многие пользователи отметили, что такая сила звука негативно влияет на слух водителя и пассажиров. Несмотря на неоднозначную реакцию, владельцу удалось продемонстрировать силу звука своего автомобиля.

Неизвестно, получил ли водитель какую-либо награду в соревнованиях по автозвуку. Стоит отметить, что подобных видео, на которых демонстрируется мощь аудиосистемы, в соцсети YouTube достаточно много.

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