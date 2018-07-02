Составлен рейтинг подходящих для российских дорог автомобилей

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Не любой автомобиль может справиться с российскими дорогами, но все же в мире существуют такие машины. Эксперты профильных изданий подготовили подборку автомобилей, идеально подходящих для путешествий по отечественным дорогам.

На первой позиции расположился французский Renault Duster, обладающий высоким клиренсом, экономичным мотором, полноприводным механизмом и климат-контролем. На второй строчке расположили бизнес-седан Toyota Camry, но лучше всего покупать новое поколение седана. Среди плюсов отмечают улучшенную шумоизоляционную систему, обширный комплект систем безопасности, климат-контроль и 493-литровый багажный отсек.

ТОП-3 представлен минивэном Toyota Alphard, который отличается производительностью и надежностью. Под капотом авто разместился 3,5-литровый агрегат, генерирующий 272 «лошадки».

В ТОП-5 вошли российские модели LADA Vesta SW Cross и LADA Largus. Первый автомобиль оснастили 122-счильным 1,8-литровым мотором, который функционирует в паре с 5-диапазонной АКПП. Машина обойдется в 874 000 рублей. Второй обойдется в 690 000 рублей характеризуется надежностью и экономичностью.