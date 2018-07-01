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В Самаре в ДТП с LADA Kalina опрокинулся Ford Focus

Сегодня, 16:57

1 июля в воскресенье в Самаре произошла авария с участием LADA Kalina и Ford Focus, который в результате опрокинулся. Инцидент произошел днем на перекрестке ул. Маломосковской и пр. Масленникова.

В социальных сетях очевидцы опубликовали фотографии с места происшествия. Жители Самары сообщили, что ДТП произошло почти на пешеходном переходе. Результатом аварии стал лишь опрокинутый Ford Focus, у LADA Kalina остались значительные повреждения.

Сообщается, что иномарку поставили на колеса общими усилиями, однако ущерб сильный. На данный момент сотрудники ГИБДД ведут расследование и определят виновного в ДТП на перекрестке ул. Маломосковской и пр. Масленникова.

На данный момент, не известно находился ли кто-то из водителей в алкогольном или наркотическом опьянении. В результате аварии никто не пострадал. По предварительным данным виновен в произошедшем водитель иномарки, который нарушил ПДД и не уступил дорогу, когда поворачивал с ул. Маломосковской.

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