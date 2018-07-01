Во Владивостоке Toyota Filder сбила насмерть женщину

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1 июля, в воскресенье, во Владивостоке на Седанкинском спуске водитель Toyota Filder не справился с управлением. В результате аварии иномарка насмерть сбила женщину-пешехода.

Toyota Filder во время движения в сторону Океанской на Седанкинском спуске автовладелец потерял управление транспортным средством и стал причиной ДТП. Иномарка ушла в занос, в результате авто врезалось в столб и отлетело с разворотом.

Toyota Filder наехала на женщину, которая двигалась по тротуару. После этого автомобиль пролетел еще несколько десятков метров, затем попал в кювете, где остановился. На место событий вызвали скорую помощь. Отмечается, что женщина еще была жива, однако врачам не удалось реанимировать пострадавшую.

На снимках видно, что авто имеет множественные повреждения. На данный момент причины аварии не известны, правоохранительные органы проводят расследование. В результате ДТП больше никто не пострадал.