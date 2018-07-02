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В РФ официально представили новый BMW X4

Сегодня, 07:00

В России состоялась презентация баварского спорткара BMW X4, который на рынок должен выйти 14 июля текущего года. За стандартный вариант исполнения новинки россиянам придется выложить 3 350 00 рублей.

Российские автолюбители смогут приобрести новый спорткар в четырех версиях, которые получат подвеску M Sport, спортивное рулевое колесо, передними и задними индикаторами аварийного сближения и набором систем безопасности Performance Control. Под капотом нового BMW X4 разместился 2-литровый бензиновый мотор с отдачей 184, 249 и 360 лошадиных сил. Кроме него предусмотрена еще и 190-сильная дизельная установка.

 

 

 

 

 

До первой сотни новый BMW M4 сможет разогнаться за 6,3 и 8,3 секунды в зависимости от комплектации при предельной скорости в 213 и 240 км/ч. Самая дешевая версия обойдется в 3 550 000 рублей, а за топовую модификацию нужно заплатить 4 990 000 рублей.

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