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На трассе у Владивостока дотла сгорело авто

Сегодня, 14:52

30июня на трассе в пригороде Владивостока возле моста Де-Фриз произошло возгорание Toyota Succeed, в результате автомобиль сгорел дотла, но пассажиры иномарки успели покинуть авто. Причины возгорания на данный момент не известны.

В пожарную часть позвонили в 19:56, а уже через две минуты пожарные прибыли на место. Пожар удалось погасить только к 20:21. На данный момент информация о пострадавших не поступала, однако Toyota Succeed спасти не удалось.

Очевидцы сообщили, что автомобилисты просто проезжали мимо и не пытались помочь. Только один водитель остановился и позвонил в МЧС, когда авто уже сильно горело. Позднее выяснилось, что он был первым обратившимся. Причины возгорания на данный момент не известны, однако специалисты проводят расследование.

Сотрудники уточнили, что если бы звонок о возгорании авто поступил раньше, то иномарку удалось бы частично спасти. Ряд автомобилистов был возмущен безответственностью других участников движения.

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