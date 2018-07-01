VistaNews.ru


Дождёмся: В Тюмени к 2040 году заасфальтируют дороги к дачным участкам

Сегодня, 14:23

Власти Тюменской области собираются полностью заасфальтировать дороги к дачным участкам. Сообщается, что такую идею удастся воплотить в жизнь к 2040 году.

Чиновники разработали стратегию комплексного развития транспортной инфраструктуры, согласно которой в Тюмени доля дачных дорог с капитальным типом покрытия достигнет 100%. К дачным, огородническим и садоводческим кооперативам некоммерческого назначения собираются проложить качественные асфальтированные дороги.

В настоящее время длина подъездных дорог составляет примерно 130 км, но только 42% из них заасфальтированы. В нынешнем году данный показатель хотят повысить до 53%. Отмечается, что совокупная длина дорог и улиц Тюмени равняется 1 200 км. В прошлом году на 1 000 тюменских горожан приходилось 290 авто, что на 200 штук больше общего показателя по всей стране.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Саратове ночью с дорог снимают асфальт

Чиновник рассказал, во что обойдется благоустройство дач жителей Москвы

Севастопольские дороги готовят к туристическому сезону к 1 мая

Главное за неделю

Ученые нашли спасение от червей-паразитов для миллионов людей

В настоящее время около 25-30% людей инфицированы минимум одним видом паразитарных червей. Инфекции могут привести к обострению...

В Японии отчетливо сняли на видео реальный НЛО

Гуманоиды наступают на жителей Земли по всем континентам через порталы....

«DH»: В Ростове НЛО предупредили людей о неизвестном

 Необычный след от полета неопознанного летающего аппарата поразил...

«Это не тренировка»: В США перехватили сигнал к началу ядерной войны

Страшный и апокалипсический сценарий начал воплощаться в ночь на среду, когда в...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

Рекомендуем