Дождёмся: В Тюмени к 2040 году заасфальтируют дороги к дачным участкам

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Власти Тюменской области собираются полностью заасфальтировать дороги к дачным участкам. Сообщается, что такую идею удастся воплотить в жизнь к 2040 году.

Чиновники разработали стратегию комплексного развития транспортной инфраструктуры, согласно которой в Тюмени доля дачных дорог с капитальным типом покрытия достигнет 100%. К дачным, огородническим и садоводческим кооперативам некоммерческого назначения собираются проложить качественные асфальтированные дороги.

В настоящее время длина подъездных дорог составляет примерно 130 км, но только 42% из них заасфальтированы. В нынешнем году данный показатель хотят повысить до 53%. Отмечается, что совокупная длина дорог и улиц Тюмени равняется 1 200 км. В прошлом году на 1 000 тюменских горожан приходилось 290 авто, что на 200 штук больше общего показателя по всей стране.