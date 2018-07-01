Ночные огни пробки на трассе М--4 "Дон" в Лосево засняли на фото

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На страницах городских сообществ Воронежа в социальных сетях обнародовали фотографию ночных огней огромной пробки в поселке Лосево. Отмечается, что данный затор вызвал ненависть у всех местных жителей, держащих свой путь к морю, так как пробка не уменьшается до сих пор.

Фотографию дорожного затора в сети обнародовал Владимир Тарасов. Жители Воронежа выражают сочувствие путешественникам, оказавшимся в пробке. Да и действительно, находиться в пробке при жаре в 30 градусов днем и еще ночью - сомнительное удовольствие.

Горожане желают терпения всем людям, попавшим в пробку. По словам воронежцев, в выходные дни пробка в Лосево увеличивается и стоит дольше. В субботу длина затора составила 25 км, а в будний день по заверениям горожан, данный участок можно свободно проехать.

Стоит напомнить, что глава областной администрации Воронежа Александр Гусев пообещал досрочно закончить строительство дороги в обход Лосево. Местные чиновники сообщили, что опережают график строительства и в проект вложили 14 000 000 000 рублей вместо 3 700 000 000.